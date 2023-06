Unternehmen mit Sitz in Österreich (mit mehr als 249 Beschäftigten oder einem Umsatz über 50 Mio. Euro oder einer Bilanzsumme über 43 Mio. Euro) sind zur Erstellung eines Energieaudits oder zur Einrichtung eines anerkannten Managementsystems verpflichtet, das mindestens alle vier Jahre durchgeführt wird.

Diese „verpflichteten Unternehmen“ haben einen Schwerpunkt auf den Energieeffizienzbereich so zu legen, dass die Vorgaben zu den wesentlichen Energieverbrauchsbereichen Gebäude, Produktionsprozesse und Transport (gemäß Anhang 1 zu § 42) dauerhaft gewährleistet sind. Der Anhang 1 zu 42 listet u. a. auf, dass verpflichtete Unternehmen relevante Maßnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs, Verbesserung der Energieeffizienz und Forcierung des Einsatzes von erneuerbaren Energieträgern zu identifizieren, analysieren und empfehlen zu haben.

Die E-Control hat die in diesem Bundesgesetz festgelegten Aufgaben und Befugnisse wahrzunehmen und ist quasi die zuständige Behörde. Verpflichtete Unternehmen haben der E-Control jeweils bis spätestens 30. November des laufenden Kalenderjahres zu melden, wenn sie im Kalendervorjahr die Schwellenwerte für verpflichtete Unternehmen gemäß § 41 Abs. 1 überschritten haben und bis zum 30. November des folgenden Kalenderjahres einen standardisierten Kurzbericht gemäß § 43 zu melden.

Die E-Control hat den jährlichen Bericht der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie und dem Nationalrat vorzulegen.

Wenn Sie mehr zum BEEffG lesen möchten - hier geht´s zum Beschluss des Nationalrates zum Bundes-Energieeffizienzgesetz (in PDF-Form).