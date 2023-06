Seit Oktober 2022 hebt Deutschland zum Zweck der Befüllung deutscher Gasspeicher eine Gasspeicherumlage ein. Allerdings wird die Umlage nicht nur über deutsche Endkunden eingehoben, sondern auch für Gasmengen an Grenzübergabepunkten, also nach Österreich. Dadurch werden Gas-Importe nach Österreich belastet, was laut FGW mit immensen Kosten für importierende Unternehmen und in weiterer Folge auch für Endkunden einhergeht.

Ab Juli verdreifacht Deutschland sogar noch seine Gasspeicherumlage auf 1,45 Euro/ MWh. Dadurch wird laut Berechnungen des Fachverbandes Gas Wärme die Kostenbelastung für Importe aus Deutschland auf rund 130 Mio. Euro pro Jahr steigen. Ein dem österr. Klimaministerium vorliegendes Rechtsgutachten bescheinigt laut FGW, dass diese deutsche Gasspeicherumlage unionsrechtswidrig ist und gegen die Grundverträge der europäischen Union verstößt.

Fachverbandsobmann Peter Weinelt appelliert aus diesem Grund dringend an die Politik, „verstärkt Druck in Richtung Europäischer Kommission gegen diese unionsrechtswidrige Gasspeicherumlage auszuüben, um die Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen zu sichern, Arbeitsplätze zu schützen und um die Bemühungen zur Diversifizierung der Gasversorgung nicht zu gefährden.“