„Egal ob es um Energieeffizienz, Sicherheit oder Arbeitsplatzqualität geht - der Neubau der Justizanstalt in Klagenfurt am Wörthersee wird neue Standards für Justizanstalten in ganz Österreich setzen. Grundlage des Neubaus ist ein bis ins letzte Detail durchdachtes modernes Konzept, dessen Umsetzung ich mit großer Spannung entgegensehe. Ich freue mich, dass den Mitarbeiter:innen der Justizwache damit in Kärnten bald eine hochmoderner und höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechende Justizanstalt zur Verfügung stehen wird und bedanke mich bei allen an der Planung und Umsetzung beteiligten Personen“, so Justizministerin Alma Zadic in der Aussendung.

„Dieses große Bauvorhaben ist ein bedeutender Konjunkturimpuls, durch den zahlreiche Arbeitsplätze gesichert werden, und ein Großbauprojekt, das die BIG mit ihrer jahrelangen Expertise umsetzen kann. Es ist ein richtungweisender Bau, bei dem besonderer Wert auf architektonische und auf ökologische-nachhaltige Qualität gelegt wird", so Gerald Beck, Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG).

Ende 2027 soll die Justizanstalt fertiggestellt sein. Die Errichtungskosten liegen bei rund 170 Mio. Euro brutto.