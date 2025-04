Mit einer Kapazität von 24 MWh wurde in Fürstenfeld die derzeit größte Batteriespeicheranlage Österreichs in Betrieb genommen. Die neue Anlage ist ein weiterer Puzzlestein von Fürstenfeld, das sich als führende Energieinnovationsregion etablieren möchte – im Vorjahr ging eine Holzvergaseranlage zur Strom- und Wärmeerzeugung in Betrieb (HLK berichtet hier).

Die neue Batteriespeicheranlage wird eine zentrale Rolle bei der Stabilisierung des Stromnetzes und der Speicherung erneuerbarer Energien spielen.

Die Anlage, ausgestattet mit sechs Tesla Megapacks 2XL, wurde nach nur sieben Monaten Projektlaufzeit von der in Klagenfurt/ Ktn. ansässigen NGEN GmbH geplant, gebaut und in Betrieb genommen. „Diese Batteriespeicheranlage ist nicht nur eine technische Errungenschaft, sondern auch ein Symbol für das, was möglich ist, wenn wir Nachhaltigkeit und Innovation vereinen," erklärt Roman Bernard, CEO der NGEN Group.

Die neue Batteriespeicheranlage wird dazu beitragen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern, indem sie erneuerbare Energien speichert und bei Bedarf freigibt. Besonders in Spitzenzeiten, wenn die Stromnachfrage das Angebot übersteigt, wird die Anlage eine entscheidende Rolle spielen und somit nicht nur die Netzstabilität, sondern auch die Versorgungssicherheit erheblich verbessern.

„Fürstenfeld ist nur der Anfang. Unsere Vision ist es, mit intelligenten Batteriespeichern in der ganzen D-A-CH-Region und darüber hinaus einen Beitrag zur Energiewende zu leisten“, so Matija Dolinar, GF der NGEN GmbH DACH Region.



