„Spätestens mit dem Krieg in der Ukraine war klar – wir müssen raus aus Öl und Erdgas“, sagt Franz Jost, Bürgermeister von Fürstenfeld. „Wozu brauchen wir fossile Brennstoffe, wenn wir die Rohstoffe für Pellets direkt vor der Haustür haben? Die Energiewende ist machbar und unser Pilotprojekt ist der Beweis dafür.“

Franz Friedl, Geschäftsführer der Stadtwerke, bestätigt die ökonomische und ökologische Rentabilität des 15-Millionen-Euro-Projekts. „Allen Zweiflern am Gelingen der Energiewende empfehle ich einen Besuch in Fürstenfeld“, sagt Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria. „Konsequenz führt zu nachhaltigem Erfolg. Das freut mich als Steirerin und es freut mich doppelt, dass regional erzeugte Pellets höchster Qualität der Öko-Treibstoff für diese Erfolgsgeschichte sind. Ich hoffe, dass ich viele andere Städte und Regionen an Fürstenfeld ein Beispiel nehmen.“

