Im Jänner 2025 veranstaltete die Unternehmensgruppe fischer am Standort in Traiskirchen/ Niederösterreich erstmals die „BauBot Demo Days“. An der zweitägigen Veranstaltung, bei der sich alles um den innovativen Bauroboter BauBot drehte, nahmen rund 40 Kunden, Interessenten, Wissenschaftler teil.

Die Gäste erhielten dabei informative Einblicke in die Eigenschaften und Funktionen des Bauroboters. Live-Demos, bei denen der maschinelle Helfer seine Bohrkräfte unter Beweis stellte, veranschaulichten, was der BauBot kann. Und das ist einiges. In Kombination mit einem digitalen Bauplan ist der BauBot bereits heute in der Lage vollautomatisch Bohrlöcher zu markieren, natürlich auch zu bohren und gleich zu reinigen – egal ob es Wände, Böden oder Decken sind, in die gebohrt werden soll. In Zukunft wird der BauBot auch die fischer Befestigungslösungen installieren können. In Zukunft wird sich auch die Finanz bei ihren Baustellen-Kontrollen deutlich schwerer tun.

Den Gästen wurden konkrete Anwendungsfälle und Fallstudien vorgestellt und sie wurden über weitere Dienstleistungen des BauBots informiert.

Bei Drinks und einem Flying Dinner gab es ausreichend Möglichkeit zum Netzwerken und persönlichen Austausch.

Für das Jahr 2025 plant fischer noch drei weitere „BauBot Demo Days“.



