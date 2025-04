Bereits seit 2022 ist die BauBot GmbH mehrheitlich Teil der Unternehmensgruppe fischer. 2017 mit Schwerpunkt auf den 3D-Druck vor Ort für Pflastersteinstrukturen gegründet, etablierte sich das junge Unternehmen bald als Spezialist für Automatisierungslösungen im Bauwesen.

In ihrer strategischen Partnerschaft entwickelten fischer und die BauBot GmbH gemeinsam den Bauroboter BauBot, den sie 2022 am Markt einführten. Der innovative Helfer ermöglicht in Kombination mit einem digitalen Bauplan ein vollautomatisches Bohren, Reinigen und Markieren von Bohrlöchern in Wand, Boden und Decke sowie zukünftig auch die Installation der fischer Befestigungslösungen (Dübel & Co.)

Vom Tunnel- und Brückenbau bis zur Erstellung von Bohrlöcher für ein Hochregallager stellte der fischer Bauroboter seine Vorteile bereits erfolgreich auf verschiedenen Baustellen unter Beweis. So erhöht er die Effizienz beim Arbeiten, entlastet Verarbeiter von körperlich anstrengenden, strapazierenden Tätigkeiten, reduziert das Verletzungsrisiko der Mitarbeiter, senkt Fehlerquoten, spart Kosten, beschleunigt den Baufortschritt und steigert letztlich den Projekterfolg. Zum erfolgreichen Einsatz des BauBot‘ bietet fischer den kompletten Service aus einer Hand an - von der Planung über die Ausführung bis zur Dokumentation.

Mit der kompletten Übernahme der BauBot GmbH kann fischer nun mit dem BauBot weiter skalieren und verstärkt auch international neue sowie bestehende Märkte erschließen. Die Unternehmensgruppe verfolgt damit weiter die Mission, Bauarbeiten durch vollmobile Robotersysteme sicherer und effizienter zu machen.



