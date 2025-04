Bei „Reserva“ handelt es sich um eine Hochvoltbatterie mit DC-Kopplung, die nahezu verlustfreie Lade- und Entladeleistungen garantiert, so Fronius. Mit zwei bis fünf Modulen sind Kapazitäten zwischen 6,3 und 15,8 kWh möglich. Die Speichermodule werden ohne Verkabelungsaufwand als Plug-and-play-Verbindung wie Bausteine übereinandergestapelt. Insgesamt lassen sich bis zu vier Batterietürme parallel schalten und somit eine maximale Speicherleistung von 63 kWh erreichen.

Der neue Batteriespeicher ist optimal auf die beiden Hybridwechselrichter GEN24 Plus und Verto Plus von Fronius abgestimmt und lässt sich somit nahtlos in ein bestehendes Photovoltaiksystem integrieren.

„Reserva“ ist Notstrom- und Schwarzstart-fähig. Das bedeutet, dass die Batterie selbst bei einem Netzausfall weiterhin geladen und entladen werden kann. Heißt konkret: Mehr Unabhängigkeit und zuverlässige Energieversorgung, selbst in Notstromsituationen.

Die Zellen des neuen Batteriespeichers bestehen aus Lithium-Eisenphosphat (LFP). LFP-Batterien sind langlebig, wartungsarm, sicher, leicht und bieten laut Fronius eine herausragende Lade- und Entladeeffizienz. Durch das schlank gehaltene Design passt der Batteriespeicher sowohl in schmale Kellergänge als auch in kleine Garagen. Er ist generell bei Temperaturen von -20 bis 55° C einsetzbar und verfügt über die Schutzklasse IP65. Somit ist die Fronius „Reserva“ für den Innen- und den geschützten Außenbereich geeignet.

Fronius ist Aussteller zur WEBUILD Energiesparmesse 2025 und präsentiert dort seine PV-Lösungen in Halle 20 (Stand C920).