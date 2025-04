Die Gewinner des renommierten Designplus Awards by ISH stehen fest - die feierliche Preisverleihung fand am ersten Messetag der Fachmesse ISH am 17. März 2025 auf der Design Plaza statt. Aus über 160 Einreichungen haben sich 13 herausragende Lösungen durchgesetzt, die Funktionalität und Ästhetik auf höchstem Niveau vereinen.

Die unabhängige Fachjury, bestehend aus den Branchenexperten Elke Oechsner (GF Heizungs-Journal Verlags GmbH), Prof. Amandus Samsøe Sattler (ensømble studio architektur, Präsident DGNB e.V.), Matthias Thiel (Referent Betriebswirtschaft, Datenmanagement, Demografischer Wandel, ZVSHK – Zentralverband Sanitär Heizung Klima), Jens Wischmann (GF Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. & Geschäftsführer VdZ – Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V.) sowie Stylepark AG (Magazin für Architektur und Design), bewertete die vielfältigen Einreichungen in einem zweistufigen Auswahlverfahren. Zunächst wurden 34 Nominierte gekürt, aus denen schließlich die 13 Preisträger in 6 Kategorien (Water & Efficiency, HVAC & Sustainability, Smart & Control, Design & Innovation, Young Innovators, Sustainable Exhibition Stand) hervorgingen. Mit der Kategorie „Sustainable Exhibition Stand +“ setzt die Messe Frankfurt als Veranstalter ein Zeichen für Nachhaltigkeit und fördert umweltbewusste Messekonzepte.