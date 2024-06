Auszeichnungen für die interdisziplinär arbeitenden Planer ATP architekten ingenieure gab und gibt es regelmäßig, wie diese Meldung u.a. veranschaulicht.

Jetzt herrscht doppelte Freude bei der ATP-Gruppe: Auch im Jahr 2024 gewinnt ATP architekten ingenieure wieder eine Auszeichnung als stärkste Architekturmarke Österreichs. Zum elften Mal in Folge positionierte sich das Integrale Planungsbüro beim jährlichen Branchenranking des European Real Estate Brand Institute in der Kategorie „Architects Austria“ auf dem ersten Platz. In der Kategorie „Analysts and Appraisers Austria“ belegte dieses Jahr zudem Tochtergesellschaft ATP sustain den 3. Platz.