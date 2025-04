ZULuft Austria setzt sich für den verpflichtenden Einsatz der Wärmerückgewinnung (WRG) ein. Denn ohne den Einsatz von WRG gehen enorme Mengen an wertvoller Energie verloren. In Bestandsgebäuden könnte durch das Nachrüsten von raumlufttechnischen Anlagen viel Energie eingespart werden. Das dient zugleich dem Umweltschutz. So stellte u. a. eine Studie des Instituts für Technische Gebäudeausrüstung in Dresden (ITG) fest, dass bei der Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung eine Energieeinsparung von 69 % möglich ist (wie Sie hier erfahren).

Die 17 Seiten umfassende Infobroschüre ist auf dem Linked-In-Kanal von ZULuft Austria erschienen.



