In Österreich setzt sich der Verein ZULuft (Zukunft Luft Austria) für gesunde Raumluft ein. Im März 2024 startete der Verein mit der „Initiative Raumluft“ eine Petition für „Gesunde Luft in Klassenzimmern“. Im Juni 2024 konnte ZULuft Austria-Präsident Mag. Wolfgang Hucek diese Petition persönlich in das Parlament einbringen und vor den Nationalratsparteien Stellung beziehen. Neues gibt es aber auch im Vorstand von ZULuft Austria zu berichten.

Im Juli 2024 wurde bekannt, dass Mag. Florian Bouchal, einer der beiden Geschäftsführer der Wolf Klima- und Heiztechnik GmbH in Linz und Vorstand bei ZULuft Austria, nicht mehr im Unternehmen tätig ist und auch aus dem ZULuft-Vorstand ausgeschieden ist. Aus diesem Grund wurde eine Nachbesetzung erforderlich. In einer Aussendung bedankt sich der Verein bei Mag. Bouchal für sein Engagement und gab die Kooptierung von Samantha Stangl, Geschäftsführerin der Wolf Klima- und Heiztechnik GmbH in Linz, in den Vorstand von ZULuft Austria bekannt.

Samantha Stangl ist eine ausgezeichnete Branchenkennerin mit einem ausgeprägten Netzwerk und steht als Vertreterin des Gründungsmitglieds Wolf Klima- und Heiztechnik GmbH zu 100 % hinter den Zielen von ZULuft Austria, schreibt der Verein in seiner Aussendung.

