Die Auszubildenden werden im Laufe der nächsten drei Jahre nicht nur alle für ihren Beruf wichtigen Dinge lernen, sondern an vielen Projekten mitarbeiten. Dazu gehört die Mitarbeiterzeitung On Air, die vierteljährlich erscheint und mittlerweile über 40 Seiten umfasst. Das soziale Engagement wird bei Systemair auch großgeschrieben. Mit Plätzchen- oder Kuchenverkauf und vielerlei Aktionen erwirtschaften die Azubis immer wieder stattliche Summen, um sie an gemeinnützige Organisationen zu spenden.

In Zeiten von Fachkräftemangel spielt die Ausbildung und das Studium eine immer wichtigere Rolle in Unternehmen. Mit einer attraktiven Ausbildung und zahlreichen Benefits hat die Systemair GmbH hier besondere Anreize für junge ArbeitnehmerInnen geschaffen. So bekommen diese Zeugnisprämien bei guten Noten und erhalten die Möglichkeit, an einem Azubi-Austausch beim Mutterwerk von Systemair in Schweden teilzunehmen. Dazu kommen weitere tolle Arbeitgeberleistungen wie Obsttage, Kantine, Gesundheitsmanagement, das E-Azubi-Car und vieles mehr.

Nunmehr umfasst das Team der Auszubildenden 22 Azubis und sieben duale Studenten.