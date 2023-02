In Zeiten von Fachkräftemangel spielt die Ausbildung und das Studium eine immer wichtigere Rolle in Unternehmen. Mit zahlreichen Benefits hat die Systemair GmbH hier besondere Anreize für junge Arbeitnehmer:innen geschaffen. So bekommen diese Zeugnisprämien bei guten Noten und erhalten die Möglichkeit, an einem Azubi-Austausch beim Mutterwerk von Systemair in Schweden teilzunehmen. Dazu kommen weitere Arbeitgeberleistungen wie Obsttage, Kantine, Gesundheitsmanagement etc.