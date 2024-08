Das System HumiLife MN von Condair dient der Luftbefeuchtung in Büros, Praxen und anderen Locations. Die dezentrale Lösung ist für Objekte bis zu mehreren hundert Quadratmetern Fläche geeignet und kann auch dort eingebaut oder nachgerüstet werden, wo keine Lüftungsanlage existiert.

HumiLife MN besteht aus einer Zentrale, einem Schlauch- und CAN-Bus-System sowie den Spots. An eine Befeuchtungs-Zentrale können bis zu 30 Spots (Auslässe) angeschlossen werden.

Bei den Spots handelt es sich um die im Raum platzierten Sprüheinheiten (Auslässe), die bedarfsgerecht einen feinen Nebel abgeben. Abgabemenge und -zeitpunkt steuert die im Spot integrierte Elektronik. Die Spots sind für Wand- und Deckeninstallation, für Unter- und Aufputz-Montage in diversen Farben erhältlich.

Mit einer Leistung von maximal 6 l/h kann eine Zentrale bis zu 30 Spots bedienen. Damit lässt sich auch in größeren Büros oder Räumen eine relative Luftfeuchte über 40 Prozent halten, was der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Mitarbeiter oder Patienten sehr dienlich ist. Alle Spots sind über das Bussystem mit der Zentrale vernetzt und werden überwacht. Zudem ist das System per LAN oder W-LAN mit dem Online-Portal von Condair verbunden. Alle Systemstörungen sind dort ersichtlich und können, ja nach Fehlerbild, ggf. über den Online-Zugriff korrigiert werden.