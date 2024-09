Der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) informiert beim Online-Workshop „Mit guter Luft ins neue Schuljahr“ über die Lüftung für Unterrichtsräume. Anhand von Beispielen aus der Praxis wird gezeigt, wie die Nachrüstung von Lüftungsanlagen umgesetzt werden kann und welches Raumklima derzeit in Bildungsstätten anzutreffen ist. Neben diesen Einblicken in den Schulalltag wird das Forschungsprojekt "Untersuchungen zur Optimierung maschineller Luftführungskonzepte in Schulen zwecks Verbesserung der Innenraumluftqualität, Behaglichkeit und Energieeffizienz (OLiS)" vorgestellt. Einem kurzen Abriss über unterschiedliche Lüftungssysteme folgt zum Abschluss des Workshops eine offene Fragerunde. Die kostenfreie Veranstaltung wird an zwei Terminen angeboten: am 18. September 2024 (von 13 bis 16 Uhr) und am 24. September 2024 (von 9 bis 12 Uhr). Sie richtet sich vorrangig an Mitarbeitende von Planungsbüros, Schulträgern oder Behörden. Das detaillierte Programm und den Anmeldelink findet man auf der FGK-Webseite im Menüpunkt Veranstaltungen.

