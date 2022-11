Der Condair DC-N ist ein Kondensations-Luftentfeuchter zum Einsatz in Industrie und Gewerbe mit Außenkondensator. Durch den Außenkondensator kann das Gerät bei einer Überschreitung der Solltemperatur in einen Kühlmodus schalten. Dabei wird anstatt des innenliegenden Kondensators der Außenkondensator angesteuert und die anfallende Wärme ins Freie geleitet. Hierzu kann der Luftentfeuchter je nach baulicher Situation in drei unterschiedlichen Ausblasrichtungen konfiguriert werden. Für eine bedarfsgerechte Handhabung sorgt dabei ein integrierter LED-Display, mit dem die elektronische Regelung zur Steuerung sämtlicher relevanter Funktionen sowie die Darstellung der relativen Feuchte, Temperatur, Betriebsparameter und Störmeldungen auf dem integrierten LED-Display ermöglicht werden.

Angeboten wird das Gerät in mehreren Leistungsgrößen, die einen optimalen Einsatz je nach Raumvolumina ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.condair.de/kondens...