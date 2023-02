Durch die Wasserverteilung ohne Hochdruckpumpe oder Luftkompressor benötigt der Rotationszerstäuber ABS3 nur eine geringe Leistungsaufnahme und arbeitet somit höchst energieeffizient. Der Condair ABS3 ist universell einsetzbar. Beispielsweise im Früchte-, Gemüse- und Papierlager, in Druckereien, bei der Wein- und Käsereifung, in der Textilindustrie oder in Holz verarbeitenden Betrieben.

Als Standardversion verteilt er den Sprühnebel in einem 120°-Winkel, für Spezialanwendungen ist ein 360°-Modell für die Deckenmontage erhältlich. Zudem passt der ABS3 seine Befeuchtungsleistung präzise an die Gegebenheiten an, wodurch eine Überfeuchtung zuverlässig verhindert werden kann, auch wenn die Umgebungsbedingungen schwanken. Er verfügt über Befeuchtungsleistungen von 1,0 bis 6,5 l/h.

Weitere Informationen zum ABS3 findet man auf der Website von Condair.