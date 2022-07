Der Dampf-Luftbefeuchter Condair RM wurde speziell für hygienische Befeuchtungslösungen bei geringem Platzbedarf konstruiert. So eignet er sich durch seine kompakten Abmessungen auch für kleine Schächte mit geringem Raumangebot oder auch ideal für die Nachrüstung in bereits bestehende Anlagen. Mit der Verwendung von Dampf wird eine keimfreie und hygienische Luftbefeuchtung gewährleistet, die zudem an GLT-Systeme angeschlossen werden kann. Die Hygiene wird zusätzlich gesteigert, da der Dampfblock über ergonomische Klammern verfügt, mit denen ein Öffnen und Reinigen mit nur wenigen Handgriffen möglich ist. Durch die servicefreundliche Konstruktion des Condair RM ist eine Wartung des Geräts auch bei ungünstigen Platzverhältnissen unkompliziert durchführbar. Denn sämtliche Wartungsarbeiten können an der Frontseite des Geräts ausgeführt werden.