Condair bekommt Verstärkung

Herr Viehbacher startete seine berufliche Laufbahn zuerst als Bankkaufmann, darauf folgte 2018 - 2021 ein duales Studium der Energie- und Umwelttechnik (Schwerpunkt Gebäude- und Versorgungstechnik) an der Berufsakademie Sachsen. Dieses konnte er 2021 erfolgreich mit dem Bachelor of Engineering abschließen. Neben seinem Studium konnte er in einem Planungsbüro zahlreiche Bauvorhaben im HKLS-Bereich mitgestalten und bringt nun seine gewonnene Erfahrung in die Konzeptionierung neuer Projekte ein. Seit Oktober 2021 ist Herr Viehbacher für Condair in Österreich tätig und berät gerne bei technischen Anwendungen der Be – und Entfeuchtung.