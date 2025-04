„Diese Auszeichnung erfüllt uns mit großem Stolz“, sagt Jose Alves, Director Panasonic UK, IE & DACH. „Sie zeigt, dass unsere Kundinnen und Kunden unsere Lösungen für modernes und energieeffizientes Raumklima nicht nur schätzen, sondern auch aktiv weiterempfehlen. Das bestärkt uns darin, unseren Weg konsequent weiterzugehen – mit durchdachten Technologien, exzellentem Service und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit.“

Neben der Spitzenposition in der Kategorie Klimaanlagen wurde Panasonic beim Life & Living Award 2025 auch in der Kategorie Heiztechnik & Wärmepumpen gewürdigt. Hier erreichte das Unternehmen den 4. Platz und positionierte sich damit vor mehreren Herstellern aus Deutschland und Japan.

Panasonic entwickelt und vertreibt seit Jahrzehnten hochwertige Klimalösungen und Wärmepumpen für private sowie gewerbliche Anwendungen und ist auch seit über 50 Jahren in Österreich vertreten. Mit innovativen Technologien wie der nanoe X Luftreinigungstechnologie, den energieeffizienten Aquarea Wärmepumpenlösungen und den smarten Steuerungssystemen setzt das Unternehmen immer wieder Maßstäbe in der Branche.



News aus der Branche wöchentlich und kostenlos in Ihr E-Mail-Postfach - abonnieren Sie unseren HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung!