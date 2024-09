Was einst als Geschäft im Klimaanlagenbereich begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einer breiten Produktpalette und einem dreistufigen Vertrieb entwickelt. Diese beeindruckende Transformation spiegelte sich auch im Motto des Abends wider: „Create Today. Enrich Tomorrow.“ Ein Leitgedanke, den Panasonic nicht nur propagiert, sondern auch aktiv lebt.

Ein Highlight des Abends war der Vortrag des Zukunftsforschers Tristan Horx, der in einer halbstündigen Präsentation spannende Perspektiven und Ausblicke aufzeigte. Unter dem Titel „Anleitung zum wütenden Optimismus“ zeigt er deutlich in welchem Wandel wir uns befinden und beruhigte jedoch „Ich freue mich auf die Zukunft - auf dem Weg dorthin brauchen wir eben eine saftige Krise. Denn sie öffnet uns die Augen und zeigt uns: Die Vergangenheit kann und wird nicht die Zukunft sein. Früher war gut, morgen wird besser”. Der Zukunftsforscher freut sich schon auf 2040 „wenn wir in Energie ersaufen werden. Der Ausbau von Windkraft und Photovoltaik werde viele unserer Probleme lösen“, so seine Prognose.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends, den man nicht alle Tage zu sehen bekommt – die Sake-Zeremonie. In japanischer Tracht wurde ein Sake-Fass mit Hämmern gemeinsam geöffnet und der Sake allen Gästen in hölzernen Gebinden dargereicht und es wurde gemeinsam angestoßen. Der japanische Botschafter in Österreich Ryuta Mizzuchi, Hiroshi Komatsubara (Vice President of Panasonic Heating & Cooling Company), Hideki Katayama (Managing Director Panasonic Marketing Europe), Pierre Louis Mathey, Director Corporate Strategy & Marketing Panasonic Industry) führten die Sake-Zeremonie durch.

Neben einem Gala-Büffet, das keine lukullischen Wünsche offen ließ, gab es zu späterer Stunde auch eine süße Überraschung für die Gäste. Die Verantwortlichen der drei Panasonic Österreich Sparten - Roland Kerschbaum, Georg Kink und Pascal Rey - schnitten gemeinsam mit dem Firmengründer aus 1974, Rudolf Polster, eine Geburtstagstorte an.