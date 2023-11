Die T-CAP Außengeräte sind jetzt in einem eleganten anthrazitgrauen Design erhältlich, das sich perfekt in jede Umgebung einfügt. Mit einer Stellfläche von nur 598 x 600 mm sind die All-in-One-Geräte die ultimative platzsparende Lösung für jedes Haus und lassen sich nahtlos neben anderen großen Geräten wie Kühlschrank oder Waschmaschine aufstellen, um Platz zu sparen. Dank seiner geringen Höhe kann das All-in-One-Gerät auch mit einem Lüftungsgerät auf der Oberseite installiert werden.



Die Systeme werden mit einer brandneuen Steuereinheit geliefert, die eine flexible Installation und eine einfache Internetverbindung über das neue Frontpanel ermöglicht. Für zusätzlichen Komfort wurde die Fernbedienung der M-Serie im Einklang mit dem gesamten System entwickelt und mit einer optimierten Benutzeroberfläche und verbesserten Funktionen ausgestattet. Dazu gehören die praktische Anzeige des Wasserdrucks auf dem Home-Bildschirm, der kosteneffiziente bivalente Modus mit Stromtariflogik und ein Dual-Controller-System für die unabhängige Steuerung von zwei Zonen im Haus.



Die Systeme ermöglichen eine intelligente Steuerung und Überwachung des Energieverbrauchs. Für Installateure und Wartungsunternehmen steht die Aquarea Service Cloud zur Verfügung, die die Fernüberwachung einer Flotte von Anlagen in Echtzeit ermöglicht und so die Kundenzufriedenheit erhöht. Für Endverbraucher steht die Panasonic Comfort Cloud App zur Verfügung, die ein einfaches und intuitives Energiemanagement mit komfortabler Fernsteuerung aller Heizungs- und Warmwasserfunktionen ermöglicht.