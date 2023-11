Am 05. Oktober 2023 konnten sich in der Trilog Verhandlungsrunde die EU Kommission, das Parlament und der europäische Rat auf ein Ergebnis zur Novellierung der F-Gase-Verordnung einigen, wie die HLK berichtete.

Die finale Abstimmung im EU-Parlament ist für den 15. Jänner 2024 vorgesehen. Wird auch hier dem vorliegenden Verordnungsentwurf zugestimmt, gilt der Text als formell angenommen. Vergleicht man das jetzt vorliegende Ergebnis mit dem ursprünglichen Vorschlag des EU Parlaments, das ein totales F-Gase Verbot in vielen Produktbereichen in bereits drei bis vier Jahren vorsah, so kann man durchaus ein vorsichtig optimistisches Resümee ziehen, erklärt der ÖKKV in seinem Statement zur F-Gase-Verordnung. Viele dieser ursprünglichen Forderungen wurden entschärft bzw. zeitlich um einige Jahre nach hinten verschoben.

Prinzipiell schließt sich der ÖKKV (Österreichischer Kälte- und Klimatechnische Verein) als Interessensvertreter der österreichischen Kälte-, Klima-und Wärmepumpenfachbetriebe grundsätzlich den Standpunkten der europäischen Industrieverbände (EPEE, EHPA) an und betont in seiner Aussendung, dass die inhaltlichen Klimaziele der EU-F-Gase-Verordnung (EU) Nr. 517/2014 bereits langjährig unterstützt werden. Der ÖKKV setze sich auch für den Europäischen Green Deal bzw. die Ziele der Klimaneutralität bis 2050 ein und unterstütze auch das Hauptziel der F-Gase-Verordnung, die Emissionen von Treibhausgasen weiter zu reduzieren. Und zwar durch Verwendung alternativer Kältemittel mit niedrigem Treibhauseffekt, wo immer es technisch möglich und energetisch sinnvoll ist, durch Vermeidung von Kältemittel-Leckagen (dichte Bauweise, Dichtheitskontrollen, Training von Fachkräften) und durch den Einsatz energieeffizienter Systeme.

Was die novellierte F-Gase-Verordnung anlangt, geht der ÖKKV in seinem Statement auf einige Punkte ein, die die Branche in der Praxis betreffen werden (sofern am 15. Jänner 2024 dieser VO so zugestimmt werden sollte).