Zur aktuellen Trilog-Verhandlung/ Novellierung der F-Gase-Verordnung meint DI Harald Erös von der Österreichischen Gesellschaft der Kältetechnik (ÖGKT): „Zusammenfassend ist die Einigung erwartungsgemäß mit einen ambitionierten Phase-Down allerdings mit zeitlich etwas verschobenen Verboten ausgefallen.

Gleichzeitig sind die Möglichkeit zur Anpassung der Quote, falls die die Ziele zum Ausbau von Wärmepumpen gefährdet sein könnten, sowie die regelmäßige Evaluierung, ein Ansatz, um die Interessen der Industrie zu vertreten.

Leider liegen bisweilen nur Pressestatements vor, welche noch viel Platz für Spekulationen lassen. Jetzt gilt es die formelle Einigung sowie den tatsächlichen Verordnungstext abzuwarten.

Wir freuen uns im Rahmen der bevorstehenden Austrian Air and Cooling Innovention (AACI) über tatsächliche Herausforderungen für die Kälte-, Klima und Wärmepumpenbranche sowie Betreiber informieren zu können“.

Ein Vortrag und die Podiumsdiskussion werden den Teilnehmern (m/w/d) bei der AACI die aktuelle Situation der novellierten F-Gase-VO darlegen - Betreiber, Installateure, Kälte-Klimatechniker, Planer, Hersteller sollten das nicht versäumen und können sich hier jetzt zur Austrian Air & Cooling Innovention anmelden, die am 09. November 2023 in Wien 22 stattfindet.

Das ist aber bei Weitem nicht alles, was Bauherrn, Architekten, Planern, Kältetechnikern, Lüftungstechnikern, Installateuren, Anlagenbauern am 09.11.23 geboten wird – bei der AACI werden weitere wichtige Neuerungen und Details bei Lüftungs-, Klima-, Kälte- und Wärmepumpen-Technik thematisiert.