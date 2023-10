Dipl.-Wirtschaftsing. (FH), Ing. Wolfgang Grassler vom SVD-TB Grassler (Sachverständigendienste und technisches Ingenieurbüro für Lüftungs-, Klimatechnik, Brand- und Schallschutz in gebäudetechnischen Anlagen) wird in seinem Vortrag einen spannenden Überblick liefern, welche regulativen sowie normativen Spielregeln in der Lüftungs- und Klimatechnik relevant und unbedingt zu beachten sind. Es ist aber weit mehr als eine Übersicht relevanter europäischer und nationaler Richtlinien, Verordnungen, Gesetze und Normen, die Grassler den Teilnehmenden geben wird. Damit Planende und Ausführende für die nächste Zukunft gewappnet sind, wird er auch einen wichtigen Ausblick geben, was in punkto Lüftungs- und Klimatechnik in naher Zukunft ansteht bzw. anstehen könnte. Denn in seiner Funktion u.a. als Vorsitzender des Komitee 141 „Klimatechnik“ am Austrian Standards Institute bzw. als österr. Delegierter im CEN/TC 156 „Ventilation for Buildings“ ist Wolfgang Grassler hautnah am Geschehen, was aktuelle europäische und nationale Normungsvorhaben angeht.

Diese normativ-regulative Über- und Aussicht wird allen in der Lüftungs- und Klimatechnik tätigen Fachleuten die essenziellen Spielregeln gesammelt sowie kompakt vor Augen führen und damit vor allem auch Sicherheit für die kommende Zeit bringen. Außerdem wird er darauf eingehen, was im Fachbereich hinkünftig (noch) beizubringen sein wird bzw. (noch) fehlt.