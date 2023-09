09. November 2023 in Wien : Programmpunkte zur Austrian Air & Cooling Innovention

Lesezeit: ca. 3 Minuten

Am 09. November 2023 warten auf die Teilnehmer (m/w/d) der „Austrian Air & Cooling Innovention“ (AACI) in Wien spannende, aber auch wichtige, Updates bei Lüftungs-, Klima-, Kälte- und Wärmepumpen-Technik. Sie erfahren z. B. wie eine Kälteanlage aus Sicht der Behörde bewilligt wird, ob der perfekte Projektablauf nur ein Traum oder doch Realität ist/ sein kann, und was bei einigen Ausstellern am Programm steht.