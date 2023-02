Nach diesem Prinzip funktioniert auch die Leckageortung mit dem Lecksuchgerät SelectH2 von Herth+Buss. Dieses verfügt über eine Ansaugpumpe und zwei Gassensoren, die ausschließlich auf Wasserstoff reagieren. Das soll Fehldiagnosen ausschließen und eine effektive Lecksuche ermöglichen. Die kleinen Wasserstoffatome können nämlich in höheren Konzentrationen als das eigentliche Kältemittel durch undichte Stellen dringen. So können selbst kleinste Leckagen und Haarrisse in kürzester Zeit ermittelt werden.

Herth+Bus bietet verschiedene Modelle des Lecksuchgeräts an, deren wesentliche Unterschiede in der Länge des Schwanenhalses, der Größe und Form des Sensorkopfs, dem Gehäusetyp und der Ansaugpumpe liegen. So lässt sich für jede Anwendung das passende Gerät finden, mit dem auch schwerzugängliche oder unübersichtlichen Stellen problemlos überprüft werden können. Selbst für große Fahrzeuge, wie Lkw- oder Omnibus-Klimaanlagen, sind die Geräte geeignet.