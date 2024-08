47 % der an der Umfrage 2024 teilnehmenden Unternehmen in Deutschland gaben an, 2023 einen Jahresumsatz bis 2 Mio. Euro erwirtschaftet zu haben. 14 % erzielten einen Umsatz von über 2 Mio. und weitere 29 % von über 5 Mio. Euro.

39 % der Fachbetriebe gaben an, bis zu 10 Mitarbeiter zu beschäftigen. Ebenfalls 39 % gaben an, zwischen 11 bis 50 Mitarbeiter und 18 % mehr als 50 Mitarbeiter zu beschäftigen.