55 % der Fachbetriebe beziehen weniger als 1 t Kältemittel im Jahr, 35 % zwischen 1 t und 5 t Kältemittel und rund 10 % mehr als 5 t Kältemittel pro Jahr.

Die Preise für Kältemittel mit hohem Treibhauseffekt sind im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen – ein Trend, der sich sicherlich fortsetzen wird. Die Preise für F-Gas-freie und Niedrig- GWP-Kältemittel sind nahezu konstant geblieben. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass 12 % der Teilnehmer angaben, dass es Lieferschwierigkeiten für manche Kältemittel gab, z. B. für R404A als aufbereitetes Kältemittel. Die Fachbetriebe rüsten sich bereits für eine Zeit, in der F-Gase als Kältemittel nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen werden.

63 % der Betriebe berücksichtigen bereits jetzt schon die Auswirkungen der noch in der Novellierung befindlichen F-Gase-Verordnung und der REACH-Verordnung bei der Systemauswahl für Kunden. Viele Betriebe müssen hierfür allerdings noch das Know-how im Umgang mit alternativen Kältemitteln aufbauen. Erst 54 % der Fachbetriebe sehen sich in der Lage, Propananlagen warten und installieren zu können, bei CO2-Anlagen sind es 34 % und bei Ammoniakanlagen nur 12 %. Eine ausführliche Analyse der Kälte-Klima-Konjunkturumfrage 2023 wird in zwei Teilen in den Ausgaben 5-6 und 7-8 der Verbandszeitschrift „VDKF Information“ veröffentlicht. Der erste Teil ist bereits online zu finden.