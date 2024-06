Das Fernkältenetz in Österreich wird in den kommenden Jahren weiter ausgebaut: Mit einer Investition von 90 Mio. Euro bis 2027 werden allein in Wien Gebäude neu angeschlossen. Derzeit sind in der Bundeshauptstadt rund 200 Gebäude über 30 km Fernkälteleitungen an das Netz angeschlossen. Bis 2030 soll die Kapazität von derzeit rund 200 MW auf 370 MW Kühlleistung fast verdoppelt werden. Damit könnte dann eine Fläche von 7,3 km² (größer als der Wiener Prater) gekühlt werden.

Schon heute werden etwa die Universität Wien, das AKH, das Parlament sowie das Rathaus, die Österreichische Nationalbank oder die Wiener Staatsoper mit der umweltfreundlichen Kühltechnologie aus der Leitung gekühlt. Dazu kommen mehrere hundert Neubauwohnungen im Nordbahnviertel.

Der steigenden Anzahl an Hitzetagen und dem damit verbundenen Anstieg des Bedarfs an effizienten Klimatisierungs-Lösungen trägt auch die LINZ AG mit der Inbetriebnahme ihrer dritten Fernkälte-Zentrale zur Kälteerzeugung Rechnung. Diese befindet sich im neuen Gebäude der LINZ AG-Tochter LINZ Netz GmbH. Von der neuen Fernkälte-Zentrale profitiert bereits das WIFI OÖ. Künftig werden noch weitere umliegende Gebäude durch die neue Fernkälte-Zentrale gekühlt. Damit wächst die Anschlussleistung der LINZ AG auf mehr als 20 MW Fernkälte. Das bedeutet eine Steigerung von mehr als 70 % innerhalb der vergangenen drei Jahre.