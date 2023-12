Rund 70 Millionen Euro hat Wien Energie nach eigenen Angaben in die erste Ausbaustufe investiert. In dieser wird eine Leistung von knapp 55 Megawatt erreicht. Damit können bis zu 56.000 Haushalte mit Fernwärme versorgt werden. Zu den derzeit drei errichteten Wärmepumpen sollen in einem nächsten Schritt bis 2027 drei weitere Anlagen hinzukommen.



Im Vollausbau wird am Standort Fernwärme mit einer Leistung von 110 Megawatt erzeugt - damit können bis zu 112.000 Haushalte versorgt werden. Die jährliche CO 2 -Einsparung wird in der Endausbaustufe mit bis zu 300.000 Tonnen beziffert.



Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) verwies darauf, dass sich Wien zum Ziel gesetzt hat, bis 2040 klimaneutral zu werden: "Die Wärmepumpenanlage bei der Kläranlage ist ein großer Meilenstein auf diesem Weg. Als Stadt drehen wir an den großen Schrauben und nutzen jede erneuerbare Wärmequelle, die uns zur Verfügung steht."