Aus diesem Grund schreiben sowohl die europäische F-Gase-Verordnung/ Artikel 7-Absatz 4 (in D auch die nationale Chemikalienklimaschutzverordnung) vor, dass Split-Klimageräte nur verkauft werden dürfen, wenn der Käufer dem Händler schriftlich nachweist, dass das Gerät von einem zertifizierten Unternehmen eingebaut wird. Der Händler muss diese Aufzeichnungen fünf Jahre lang aufbewahren und den zuständigen Behörden auf Verlangen zur Verfügung stellen können.

Baumärkte und Online-Händler weisen zwar in der Regel – oft versteckt im Kleingedruckten – darauf hin, dass ein zertifizierter Fachbetrieb den Einbau vornehmen muss. Zum Teil findet man auch Formulierungen, dass der Kunde dies mit dem Abschließen des Bestellvorgangs bestätigt. Den in den Verordnungen geforderten schriftlichen Nachweis der Kundschaft kann ein solcher Hinweis jedoch in keiner Weise ersetzen. Insofern verstößt ein Großteil der Online-Verkäufe von Klimaanlagen gegen geltendes Recht, so die Einschätzung deutscher Fachverbände. Gleiches gilt für Split-Klimagerät-Einkäufe im Baumarkt, wenn die Kunden den vielfach angebotenen Installationsservice nicht in Anspruch nehmen.

In einer Aussendung weisen einige deutsche Verbände auf diese Problematik hin und sehen den Verkauf von Split-Klimaanlagen über Online-Shops und Baumärkte oft als rechtswidrig an!