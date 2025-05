2019 gründete Konvekta ein Tochterunternehmen in Österreich. Mit der in Wien angesiedelten Konvekta GmbH war stets ein Name verbunden: Amir Ibrahimagic. Der kontaktfreudige Geschäftsführer, der zuletzt auch zum „Head of Sales Europe“ aufstieg, war maßgeblich am Erfolg und Aufbau des Österreich-Geschäfts verantwortlich. Zahlreiche realisierte Projekte zeugen von seinem Engagement. Amir Ibrahimagic verließ mit Ende April 2025 das Unternehmen.

Ing. Silke Ortner übernimmt mit 1. Mai 2025 das Zepter als Geschäftsführerin der Konvekta GmbH Austria.

Silke Ortner ist seit über 25 Jahren in der HLK-Branche tätig und stieß im Mai 2021 zu Konvekta Österreich, war seither als Verkaufsingenieurin tätig. Über ihre neue Rolle als Geschäftsführerin von Konvekta Österreich meint Silke Ortner gegenüber der HLK: „Ich danke Amir sehr für die vier tollen, gemeinsamen Berufsjahre, in denen ich viel Neues lernen konnte und die uns beide immer verbinden werden. Ich sehe auch in meiner neuen Rolle die Aufgabe darin, die bestehende Kunden, so gut wie bisher weiter zu betreuen und neue Kunden für unsere Einsparmöglichkeiten zu begeistern. Denn die bei unseren Anlagen realisierten Jahresnutzungsgrade, die nahezu alle über 90 Prozent liegen, sind starke Argumente, die erahnen lassen, wie hoch die Betriebskosten-Ersparnis Jahr für Jahr ist. Ich stehen Kunden und Interessierten mit Rat und Tat jederzeit gerne zur Seite“.

Zeit sparen: 1 x wöchentlich, News aus der HLK-Branche erhalten. Abonnieren Sie unseren kostenlosen HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung