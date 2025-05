Der VW Käfer zählt (mit 21,5 Mio. Stück) zu den meistverkauften Autos der Welt. Was den Erfolg ausmachte: Robustheit, gefälliges Design, erschwinglicher Preis, Zuverlässigkeit. Ähnlich verhält es sich beim Luftheizer von WOLF, der sehr erfolgreich verkauft wurde/ wird und läuft und läuft…. Jetzt wurde das einmillionste Gerät produziert!

In den 1960er Jahren waren die Luftheizer – wie die gesamte Produktpalette von WOLF – orange lackiert. Sie wurden damals wie heute vorwiegend in Lagerhallen, Werkshallen und Verkaufsstätten eingesetzt. Heute gibt es sowohl spezielle Decken- als auch Wandgeräte.

Aber nicht nur das Gehäuse hat sich sehr zu seinem Vorteil verändert, sondern vor allem das technische Innenleben.

Mit jeder neuen Generation von Motorentechnik ist der Energieverbrauch der Luftheizer gesunken. In Zahlen ausgedrückt: Ein 400/230 Volt-Elektromotor aus den 60er Jahren hatte lediglich einen Wirkungsgrad von 70 %, während er heute 87 % erreichen würde. Die EC-Motoren der neuesten Ventilatoren-Generation in den WOLF Luftheizern erreichen hier aktuell einen Wirkungsgrad von 95 %. Das bedeutet, dass fast die gesamte eingesetzte elektrische Energie in Luftmenge umgesetzt wird. Luftheizer können aber nicht nur heizen, sondern mit der entsprechenden Ausstattung auch kühlen.

„Wir sind sehr stolz auf unsere bewährte und erfolgreiche Produktlinie, die wir in vier Baugrößen produzieren“, sagt Peter Hofstetter, Schulungsreferent bei WOLF. „Unsere stufenlos regelbaren und robusten Luftheizer arbeiten nicht nur besonders effizient, sondern auch mit hervorragenden Schallwerten.“



Kompakt und zeitsparend, 1 x wöchentlich, News aus der HLK-Branche erhalten. Abonnieren Sie unseren kostenlosen HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung