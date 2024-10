Das Rahmenprogramm der Chillventa hat schon eine lange Tradition und bietet seit jeher hochwertige Antworten auf aktuelle Fragestellungen. 2024 wuchs das Programm erneut und bot den angereisten Experten präzises Fachwissen.

„Das Rahmenprogramm ist ein wichtiger Bestandteil der Chillventa mit Fachwissen aus erster Hand. 2024 konnten die Experten erstmals über 250 erstklassige Vorträge an vier Tagen beim Chillventa Congress und auf den vier Fachforen erleben. Hier wurden punktgenaue Informationen zu aktuellen Produkten, Trends und Technologien präsentiert. Im Fokus standen unter anderem folgende Themen: Kältemittel, Wärmepumpen für Industrie und Gewerbe, Nachhaltigkeit, die F-Gas, Verordnung, PFAS und die Kreislaufwirtschaft“, erläuterte Dr.-Ing. Rainer Jakobs, fachlicher Berater und Koordinator des Fachprogramms der Chillventa.

Abgerundet wurde das Rahmenprogramm von zwei Sonderpräsentationen, mehreren/ fachlich gegliederten Guided Tours und, last not least, von der Deutschen Meisterschaft im Kälteanlagenbauerhandwerk, organisiert vom Bundesinnungsverband des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks (BIV).

„Auch 2024 wurden wieder die besten jungen Kälteanlagenbauer bei der Deutschen Meisterschaft im Kälteanlagenbauerhandwerk prämiert. Wir freuen uns sehr, dass der BIV die Meisterschaft im Rahmen der Chillventa durchführt. Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern und dem Deutschen Meister“, so Daniela Heinkel.