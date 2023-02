Automatisierung spielt eine wichtige Rolle in der Zukunft des Lebensmitteleinzelhandels. Auf der EuroShop 2023 präsentiert Viessmann Refrigeration Solutions, ein führender Anbieter von gewerblichen Kühllösungen, ein Nano Fulfillment Center mit integrierten Kältelösungen. Die Lagerlösung wurde gemeinsam mit Noyes Technologies entwickelt, dem Anbieter des ersten vollautomatischen und hochflexiblen Lagers "NoyesStorage" für kleinste Flächen.



Das vollautomatisierte, kompakte und modulare Nano Fulfillment Center lässt sich problemlos in bestehende Filialen, Logistikzentren oder externe Standorte des Lebensmitteleinzelhandels integrieren. Das Nano-Lager ermöglicht die Automatisierung kleinster Lagerbereiche während der Bestand, die Lagerkapazität und der Durchsatz transparenter gemacht werden.

Das Zusammenspiel der Roboter in dem automatischen Lager mit dem NoyesBrain ermöglicht die Kommissionierung auf Basis der in der Cloud gespeicherten Produktinformationen. Dies führt zu einem verbesserten, schnellen und effizienten Kommissionierungsprozess. Der Lebensmitteleinzelhandel kann somit Online-Bestellungen abwickeln, ohne die Kunden in den Märkten zu stören.

Laut Marco Prüglmeier, Mitgründer und CEO von Noyes, wird das Nano Fulfillment Center dazu beitragen, Logistikprozesse zu optimieren und Betriebskosten zu senken.