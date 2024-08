Der iF Design Award ist ein internationaler Design Wettbewerb, der jährlich von dem International Forum Design organisiert wird. Die Organisation aus Hannover ist eine der ältesten unabhängigen Design Institutionen weltweit.

Das Daiseikai Modell, für das Carrier RLC Europe und die Designabteilung von Toshiba ausgezeichnet wurden, ist nicht das erste Wand-Klimagerät, das mit dem iF Design Award ausgezeichnet wurde. 2021 wurde schon das Toshiba Wand-Klimagerät HAORI damit gewürdigt. Das innovative Design mit abgerundetem Panel kann mit individuellen Stoffabdeckungen bezogen werden. Das ästhetische Design sorgt für eine schöne Verschmelzung mit dem Rauminneren. Kunden schätzen die Individualisierungsmöglichkeit, was sich seit der Markteinführung 2021 auch in den Verkaufszahlen niederschlägt, wie das Unternehmen anmerkt.



Abonnieren Sie unseren kostenlosen, wöchentlichen HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung!