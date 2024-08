Noch nie wurde der Heizungstausch in Österreich so hoch gefördert: Wer sich von seinem alten Heizkessel (egal ob mit Öl, Holz oder Gas betrieben) oder seiner alten Wärmepumpe trennen möchte, um auf ein modernes/ effizienteres/ umweltfreundlicheres Modell zu wechseln, erhält bis zu 75 % der Kosten vom Staat gefördert. Für sozial bedürftige Haushalte können sogar bis zu 100 % der Kosten gefördert werden (mit Obergrenzen).

In einer Aussendung macht die VÖK (Vereinigung Österreichischer Heizungs- und Kesselindustrie) auf den Wermutstropfen aufmerksam, der sanierungswillige Österreicher (m/w/d) bremst: Bis die Förderzusage kommt, müssen die Kunden die neue Heizungsanlage vorfinanzieren. Und die Banken gewähren häufig keine Vorfinanzierung, wegen der KIM-Verordnung.