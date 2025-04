Jeweils 1.000 Hausbesitzer wurden im Auftrag von Resideo durch One Poll in sechs Ländern (Deutschland, Niederlande, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Belgien) befragt. Die aufschlussreichen Ergebnisse:

• Französische Hausbesitzer sind am meisten über Energiekosten besorgt (83 %), während die Niederländer vergleichsweise viel entspannter sind, da nur 41 % ihre Besorgnis äußern (Spanien 78 %, Großbritannien 70 %, Belgien 64 %, Deutschland 60 %).

• Rund ein Drittel der Hausbesitzer in jedem Land ist weniger geneigt, in diesem Winter die Heizung einzuschalten, aufgrund von Bedenken über die Energiepreise (Niederlande 35 %, Belgien und Großbritannien 33 %, und Frankreich und Spanien 30 %). Allerdings gaben nur 16 % der Deutschen an, diesen Weg einschlagen zu wollen.

• Rund die Hälfte aller Hausbesitzer fühlt sich bei der Einstellung der Heizungssteuerung unsicher oder hat das Gefühl, mehr Informationen zu benötigen, um das Beste aus dem System herauszuholen – Spanien (57 %), Großbritannien (53 %), Deutschland und Belgien (52 %), Niederlande (51 %) und Frankreich (50 %).

• Fast die Hälfte der spanischen Hausbesitzer (49 %) würde in Erwägung ziehen, Geld für die richtigen Heizungssteuerungen auszugeben, um Energiekosten zu senken, gefolgt von 45 % der Deutschen und Belgier, 41 % in Großbritannien, 38 % in den Niederlanden und 34 % in Frankreich.

• In Spanien ist auch der Anteil der Befragten am größten (71 %), der angab, aufgrund der jüngsten Energieherausforderungen umweltbewusster geworden zu sein. Diese Entwicklung ist europaweit zu beobachten – Deutschland (64 %), Niederlande (63 %), Frankreich (61 %), Belgien (60 %) und Großbritannien (46 %).