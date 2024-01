Wer die HLK-Branche kennt, weiß, dass der Markt in den vergangenen drei Jahren verrücktspielte. Die Corona-Pandemie sorgte für eine verstärkte Investitionstätigkeit - die Nachfrage nach (Pellets-)Heizungen stieg stark an; der Ukraine-Russland Krieg 2022 heizte diesen Boom weiter an. Dann folgten Lieferengpässe bei Rohmaterialien und Elektronik, starke Materialpreis-Erhöhungen. Die explodierenden Energie-Preise machten auch vor Pellets nicht halt und sorgten für deren massive Verteuerung. Die Konsumenten reagierten entsprechend verschreckt – die Nachfrage nach Pelletsheizsystemen brach regelrecht ein. Nicht nur in Österreich, sondern vor allem auch in Deutschland, dem Haupt-Exportmarkt von Windhager. In Deutschland wurde der massive Rückgang bei Pelletsheizungen durch das dortige GEG (bzw. „Heizungsgesetz“) zusätzlich verschärft, denn die Deutschen investierten vor allem in neue Öl- und Gasheizungen. Der Vergleich der Halbjahresbilanzen 2023 der Heizungsmärkte in D und A spiegelt die Situation bis zu einem gewissen Grad wieder (-50 % bei Pelletsheizungen).

In der Zeit der massiven Verkaufsrückgänge hatte Windhager aber zugleich die hohen Investitionen für den Bau der neuen Wärmepumpen-Produktionsstätte in Pinsdorf bei Gmunden zu stemmen. Offensichtlich war das zu viel auf einmal.

Im Frühjahr/Sommer 2024 soll(te) das neue WP-Werk seinen Betrieb aufnehmen. Durch den Insolvenzantrag ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, wie es mit dem WP-Werk weitergehen könnte. Natürlich stellt sich die Frage auch für die Windhager-Werke in Salzburg.

Für die Mitarbeitenden, die Partner des Unternehmens, das Land Salzburg und den Wirtschaftsstandort Österreich wäre es wünschenswert, wenn Windhager wieder Fahrt aufnehmen könnte.