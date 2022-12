Hierzulande ist die Aktivität im Hinblick auf Wasserstoff weiterhin hoch, regionale Schwerpunkte gibt es beispielsweise in Ostösterreich oder in der Steiermark. „Der fortschreitende Reifegrad der Wasserstoffwirtschaft in Österreich kann vor allem dadurch beobachtet werden, dass es zu einer sukzessiven Verlagerung von Forschungsprojekten zu Wachstumsunternehmen und etablierten Unternehmen kommt“, so Victor Purtscher. Im Juni 2022 wurde zudem die österreichische Wasserstoffstrategie beschlossen – mit dem Ziel durch Einsatz von Wasserstoff wichtige Dekarbonisierungslücken zu schließen, um bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen. Die geplanten Förderprogramme können in naher Zukunft zu einem weiteren Wachstum der Wasserstoffwirtschaft in Österreich beitragen.