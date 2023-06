Der diesjährige Biogaskongress biogas23 geht am 30. November und 1. Dezember 2023 im WIFI Linz über die Bühne. In einer Presseaussendung vom Kompost & Biogas Verband Österreich heißt es: "Es erwarten Sie wieder hochkarätige Vorträge rund um das Thema Biogas und namhafte Aussteller. Auch in diesem Jahr erwarten wir wieder rund 400 Besucher."

Nähere Infos zum Programm, etc. finden Sie unter: https://www.kompost-biogas.inf...