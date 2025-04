Die optisch besonders attraktive Produktvariante der Baureihe VL-H eröffnet verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Die Vitramo-Heiz-Neuheit mit Lichtfunktion ist ideal für den Arbeitsplatz im Büro, für Empfangsbereiche und natürlich auch für den privaten Wohnraum. Neben der Qualität und dem Design zeichnet sie sich auch durch Flexibilität aus: Heizung und Licht können unabhängig voneinander oder zusammen genutzt werden. Das Paneel lässt sich sowohl direkt an der Decke als auch abgehängt montieren. Die Oberfläche besteht aus satiniertem 4 mm-Einscheibensicherheitsglas, die Abmessungen des Produktes betragen 320 x 1.220 x 60 mm. Mit einer elektrischen Leistung von nur 350 Watt je Leuchte kann eine Oberflächentemperatur von max. 110° C erreicht werden. Auch unmittelbar über Aufenthaltsbereichen von Menschen montiert spenden die Elemente der Baureihe VL-H eine angenehme Temperatur, ohne zu überwärmen.

500 mm Kabel mit Seilabhängung für die Deckenmontage sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Infos stehen auf der Vitramo-Webseite bereit – außerdem ist das Unternehmen auf der ISH 2025 in Frankfurt als Aussteller präsent.



