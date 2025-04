Die Mitglieder des österreichischen Verbandes der Installations-Zulieferindustrie (VIZ) veranstalten heuer wieder die „VIZ Infodays“. Das Veranstaltungsformat bietet für Handwerker, Planer, Energieversorger und Bauträger die Möglichkeit, gleich nach der Weltleitmesse ISH 2025 Produktneuheiten, Trends und Innovationen der VIZ-Mitglieder kennenzulernen, und zwar in ihrer Region. Außerdem wird ein interessantes Fachprogramm geboten und es besteht die Möglichkeit des fachlichen Austausches – und das mit minimalem Zeitaufwand. Mit den Standorten St. Pölten, Spielberg, Mondsee und Hall in Tirol ermöglichen die VIZ-Infodays eine bequeme Erreichbarkeit in ganz Österreich.