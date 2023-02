In der Sparte Energie stellen die Roth Werke die Vernetzung ihrer Systeme für ein Höchstmaß an Effizienz und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. Der Hersteller aus Mittelhessen zeigt dabei seine ressourcenschonenden Lösungen aus Wärmepumpe, Flächen- und Speicherheizung, Rohrinstallation, Hausstation und Speicher. Die Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt. So wird eine Energieeffizienz im Gesamtsystem erreicht, wie man diese heutzutage denken will.

Die neue wärmepumpentaugliche Wohnungsstation sowie neue Regelungsprodukte wie digitale Raumthermostate und das Anschlussmodul mit hydraulischem Abgleich sind die Highlights des Messeauftritts.

Vorgestellt wird das gesamte Roth-Sanierungssystem sowie das Dienstleistungsangebot „Roth Service-Xtra“, das Bauherren, Planern und Handwerkern die Arbeit erleichtert.