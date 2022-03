Roth hilft mit Lebensmitteln und Medizinprodukten

Das Roth Familienunternehmen hatte die Mitarbeitenden seiner deutschen Niederlassungen dazu aufgerufen, Lebensmittel zu spenden. Eine genaue Packliste gab vor, welche Produkte die Mitarbeitenden einpacken sollten, darunter Nudeln, Reis, Mehl, Zucker, Schokolade und Kekse.

„Die Lieferung mit Lebensmittelpaketen geht zunächst an ein Lager in Deutschland. Dort warten uns persönlich bekannte Hilfsorganisationen. Sie bringen die Pakete sicher mit allen notwendigen Dokumenten in verschiedene vom Krieg betroffene Städte und Dörfer in der Ukraine und verteilen sie an die notleidende Bevölkerung“, berichtet Matthias Donges, CEO (Chief Executive Officer) der Roth Industries in Dautphetal.