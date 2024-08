Unter dem Motto „Gutes Klima - besser leben“ präsentiert COSMO in diesem Katalog die neuesten Innovationen aus den Bereichen Heiztechnik, Solartechnik, Speichertechnik und vieles mehr. Das Sortiment richtet sich an Installationsprofis, die auf der Suche nach effizienten, zukunftsweisenden und umweltfreundlichen Lösungen sind.



Besonders hervorzuheben ist der benutzerfreundliche Aufbau des Katalogs. Installateurinnen und Installateure finden schnell und unkompliziert die für sie relevanten Produktbereiche und erhalten so ein unverzichtbares Nachschlagewerk für ihre tägliche Arbeit.



Der COSMO Gesamtkatalog ist ab sofort bei den Außendienstmitarbeitern der GC-GRUPPE ÖSTERREICH erhältlich und kann auch online heruntergeladen werden. Alle Produkte sind über den Fachgroßhandel der GC-GRUPPE ÖSTERREICH erhältlich.