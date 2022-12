Thomas Stadlhofer ist seit 2009 in der Frauenthal-Gruppe tätig und bekleidet seit 2018 die Funktion des Vorstandsvorsitzenden der Frauenthal Handel Gruppe AG. In der Unternehmensgruppe startete er 2009 als Vice President Logistics in der SHT Haustechnik und war von 2015 bis 2018 Vorstand der ÖAG. Seine ersten Karrierestationen durchlief der Absolvent der Wirtschaftsuniversität Wien bei Czipin & Partner, Mondi Packaging und der Österreichischen Post.