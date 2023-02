Haustechnik-Messe in Wien : Das war die Frauenthal EXPO 2022

Die Frauenthal EXPO ging heuer in die dritte Runde und fand in der Messe Wien, Halle A, von 14.-16. September statt – hiermit stand rund doppelt so viel Fläche zur Verfügung wie bei der letzten Veranstaltung (2020) in der Marxhalle. Lesen Sie hier über die Höhepunkte und wie der Veranstalter nun Bilanz zieht.